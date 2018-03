Timothéè Chalamet è Beautiful Boy: la prima immagine del film drammatico con Steve Carell

Non avrà vinto l'Oscar ma Timothée Chalamet è sicuramente in una fase di irresistibile ascesa. Il giovane protagonista di Chiamami col tuo nome, visto anche in Lady Bird e in Hostiles, ha infatti interpretato un nuovo film drammatico, con un titolo che ne rispecchia almeno l'aspetto esteriore, ovvero Beautiful Boy.

Nel film, diretto dal regista di Alabama Monroe, il belga Felix Van Groeningen, Chalamet divide la scena con Steve Carell che interpreta suo padre, in un un altro ruolo di quella che sembra essere la seconda e valida carriera del noto comico americano.

Il film, prodotto da Amazon Studios, potrebbe essere presentato al festival di Cannes tra un paio di mesi. Intanto è arrivata la prima immagine, che vi mostriamo. Beautiful Boy è tratto dal libro biografico di David Sheff “Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction”, in cui l'autore racconta la sua lotta per salvare il figlio Nic dalla dipendenza da metamfetamine.

E già si parla dei premi della prossima stagione. In America, Beautiful Boy uscirà il 12 ottobre.