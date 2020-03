Timothée Chalamet condivide il suo amore e la sua preoccupazione per Crema

Tra i moltissimi messaggi di vicinanza che provengono da ogni parte del mondo in queste ore difficili al nostro paese, arriva anche quello commosso e sinceramente preoccupato di Timothée Chalamet, che si dice vicino a tutte le zone rosse ma in particolare a Crema, città e dintorni in cui ha girato il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, che gli ha portato tanta notorietà.

Queste le parole che dice nel Tweet che vedete qua sotto:

I’m thinking of EVERYONE in hotspots right now, young and old, but CREMA - my heart is with you, I can’t believe this is happening. Heartbroken at these stories I‘m reading, in locations I know!! Please try to stay safe