Tilda Swinton, George MacKay e Stephen Graham in un musical dell'autore di The Act of Killing

Joshua Oppenheimer, premiato documentarista dei drammatici The Act of Killing e The Look of Silence sullo sterminio in Cambogia, dirigerà Tilda Swinton, George MacKay e Stephen Graham nel musical post-apocalittico The End.

Finora il regista texano Joshua Oppenheimer era conosciuto solo per i suoi documentari sul massacro cambogiano candidati agli Oscar, The Act of Killing e The Look of Silence, ma adesso per il suo debutto nel cinema di fiction cambierà totalmente genere, dirigendo il musical The End, per cui ha scelto tre ottimi protagonisti, tutti britannici: Tilda Swinton, George MacKay e Stephen Graham.

Ancora non si conosce molto della trama di questo progetto, ma il film è stato descritto come "un musical vecchio stile, post-apocalittico, sull'ultima famiglia umana", il che incuriosisce non poco. Le riprese inizieranno nel 2022.

Non sappiamo se è lo stesso di cui parlò nel 2016 Oppenheimer, rivelando che era ispirato vagamente alla pièce di Samuel Beckett "Giorni felici" e al musical francese Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demy.

In un'intervista del 2019 a Indiewire il regista aveva inoltre dichiarato:

Sto lavorando su quello che sembrerebbe un progetto totalmente diverso, un musical, ma parla in realtà di senso di colpa e parecchie volte sono tornato a pensare a quello che ho imparato facendo quei film. Ha qualcosa a che fare con il modo in cui possiamo ferirci a vicenda in modi per cui cambiare diventa troppo doloroso, perché il cambiamento significa affrontare quello che siamo. C'è un avvertimento morale nel senso di colpa che ho esplorato in Indonesia, che penso sia quello che accade quando facciamo del male alle persone in modo così brutto che dopo non possiamo guardarci in faccia, ci rifugiamo nel rifiuto e ci impediamo di cambiare. Quindi sto pensando a quei film ogni giorno.

A questo punto siamo davvero curiosi di vedere il musical che ne verrà fuori.