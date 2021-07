Tiger Woods: il documentario sulla leggenda del golf, tra successi e scandali, è disponibile su NOW

News Cinema

Vedere il documentario su Tiger Woods, disponibile ora su NOW, significa scoprire il percorso di un uomo che raggiunge il suo sogno nonostante innumerevoli difficoltà e riemerge dalla spirale di eventi scandalistici che rischiavano di togliergli tutto.

Avete un sogno da inseguire? Ostacoli da superare per raggiungerlo? Certo che sì, tutti ce l'abbiamo, e non necessariamente deve essere quello di diventare uno dei più grandi giocatori di golf di sempre. Vedere però la storia di chi lo è diventato può ispirare un grande momento di riflessione, nel bene e nel male. Sapete chi sia Tiger Woods, ma probabilmente non conoscete a fondo il suo percorso sportivo e umano, le difficoltà che ha incontrato, quante e come è riuscito a superarle per diventare un gigante in uno sport dominato da giocatori con il colore della pelle molto chiara. E gli errori che gli sono costati cari.

Tiger Woods: ascesa, caduta e ritorno del campione nel documentario su Now

È un prezioso film il documentario disponibile su NOW che racconta come nessun altro aveva fatto prima, la storia del campione di golf Tiger Woods. Diviso in due parti, il doc è un intimo ritratto di Eldrick Tont Woods, meglio noto come Tiger, nato a Cypress in California il 30 dicembre 1975. Vederlo nelle immagini d'archivio della sua famiglia, con la mazza da golf in mano quando ancora non ha compiuto 10 anni, ci fa capire quanto il destino di quest'uomo fosse già segnato. Abbiamo visto molte storie di sportivi ossessionati dal sogno che volevano coronare a tutti i costi e quella di Woods è una di queste. È stato il più giovane golfista a vincere il Masters, concludendolo con un margine di vittoria da record di 12 colpi, oltre a essere è stato anche il primo Masters Champion afroamericano. La sua figura è stata determinante per avvicinare le comunità di neri a uno sport che sembrava riservato ai soli bianchi.

Guarda Tiger Woods su NOW

Il documentario non si ferma ai successi sportivi, volendo raccontare quanto la fama e la ricchezza acquisite dal giocatore siano state di gestione estremamente complicata per la sua vita privata. Le vette raggiunte in carriera da Tiger Woods sono state seguite una spirale di eventi che lo ha fatto precipitare nel periodo più buio della sua vita, come raccontato nella biografia best-seller di Jeff Benedict e Armen Keteyian a cui il documentario si ispira. Tutto iniziò con un incidente stradale notturno che rivelò la doppia vita che Tiger Woods stava conducendo con una regolare infedeltà coniugale che finì sui giornali e ne compromise l'impeccabile immagine pubblica fino a quel momento.

Il film si avvale si una serie di preziose testimonianze per arrivare a capire l'uomo dietro il campione, racconti di persone a lui vicine come il suo amico storico e primo caddy Steve Williams, la leggenda del golf Nick Faldo, il suo biografo Pete McDaniel, la prima fidanzata Dina Parr e la donna al centro dello scandalo che ha per sempre alterato il suo mondo perfetto, Rachel Uchitel. Con la regia a quattro mani degli esperti documentaristi Matthew Hamachek e Matthew Heineman, le immagini di Tiger Woods mostrano la fatica per arrivare al successo e il prezzo da pagare per affrontare la frustrazione di vivere sotto i riflettori dei media.

Guarda Tiger Woods su NOW