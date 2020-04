Tiger King un film? Sì, ma con Brad Pitt

News Cinema

Joe Exotic, protagonista della docu-serie Netflix che sta spopolando, fa sapere che vedrebbe anche David Spade come suo possibile alter ego cinematografico.

Come scrive il sito The Playlist, fonte della nostra notizia, "a meno che non vi siate isolati dal mondo come ha fatto di recente Jared Leto (andando nel deserto ndr), conoscete Tiger King". In effetti, come si si può non aver visto o almeno aver sentito parlare della docu-saga targata Netflix che sta diventando, in tempi di lockdown, la passione e l’ossessione dell'America?

Bene, sappiate che la storia di Joe Exotic, che nel Parco di Animali Esotici Greater Wynnewood ospita oltre 220 grossi felini, e della sua acerrima rivalità con Carol Baskin, che lo accusa di allevare gli animali a scopo di lucro, potrebbe diventare un film. Avete capito bene: un film!

A darne notizia sono i registi della serie Eric Goode e Rebecca Chaiklin, che in un'intervista a The Hollywood reporter hanno parlato a lungo di Joe detto Tiger King, che attualmente si trova in prigione (per il tentato omicidio della Baskin), isolato a causa del Coronavirus. Per questo non può godersi il successo che sta ottenendo in tutto il mondo. Joe, da persona egocentrica quale è, "ha sempre accarezzato il sogno di diventare una star" - hanno detto i due, e se qualcuno dovesse portare la sua storia al cinema, vorrebbe che a interpretarlo fosse o Brad Pitt o David Spade. Riguardo a quest'ultimo, Chaiklin ha specificato: "Joe non si è riferito a David Spade chiamandolo David Spade ma Joe Dirt", che poi è il nome del personaggio che l'attore ha interpretato ne Le avventure di Joe Dirt. Fra i due, noi parteggiano per Pitt, che sarebbe davvero un perfetto Tiger King. Certo, l'attore dovrebbe fare i conti con gli evidenti difetti del personaggio, che è violento, crudele e razzista, e che tiene gli animali in cattività.

"Siamo empatici nei confronti di Joe" - ha spiegato Goode in proposito. "Joe è un personaggio incredibile, però ha fatto moltissime cose orribili". Ricordiamo che di un eventuale film su Joe Exotic si parla già da un po’. Tanto Dax Shepard quanto Edward Norton adorerebbero interpretarlo, come si evince da uno scambio via Twitter fra i due.

If I don't get cast as Joe Exotic in the eventual biopic, Hollywood is broken.— dax shepard (@daxshepard) March 26, 2020