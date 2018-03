Tiffany Haddish sarà la protagonista di The List, nuovo film di Tyler Perry

Dopo averci regalato (insieme a Maya Rudolph) il momento più fresco e divertente della notte gli Oscar appena svoltasi, Tiffany Haddish sembra essere sempre più lanciata verso la vetta dell'establishment dello spettacolo americano. La trentottenne attrice comica originaria della California sarà la protagonista insieme a Tika Sumpter del nuovo film di Tyler Perry intitolato The List. Come al solito il cineasta scriverà anche la sceneggiatura e produrrà il progetto per la Paramount.

La storia di The List vede due sorelle riunirsi dopo che quella più svitata delle due (Haddish) esce di prigione. Insieme dovranno smascherare la truffa di un finto fidanzato che l'altra ha incontrato online ma che non ha mai invece conosciuto di persona. The List arriverà nelle sale americane il 2 novembre 2018.

La Haddish e Perry avevano già collaborato in TV con la serie If Loving You Is Wrong, andata in onda negli States nel periodo 2014/15. L'attrice al cinema ha ottenuto l'enorme e inaspettato successo della commedia tutta al femminile Il viaggio delle ragazze, che in patria ha incassato lo scorso anno ben 115 milioni di dollari. Nel cast del film di Malcolm D. Lee figuravano anche Jada Pinkett Smith, Queen Latifah e Regina Hall.

Tra i prossimi progetti di Tiffany Haddish troviamo la sitcom The Last O.G. con Tracy Morgan e altri due film per il cinema: Uncle Drew, commedia sul basket dove reciterà insieme a grandi di questo sport come Shaquille O'Neill e Kyrie Irving, e poi Night School, ancora di Malcolm D. Lee, dove sarà coprotagonista insieme a Kevin Hart.