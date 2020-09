Tiffany Haddish nel cast del film su Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage

News Cinema

Nel film The Unbearable Weight of Massive Talent, dove Nicolas Cage interpreta se stesso, Tiffany Haddish sarà un'agente che costringe l'attore a una pericolosa missione.

Torniamo a parlare di The Unbearable Weight of Massive Talent, ovvero "il peso insopportabile di un enorme talento", l'atteso metafilm in cui Nicolas Cage interpreta se stesso. o quasi. Al cast, che comprende già Pedro Pascal, si è aggiunta Tiffany Haddish.

Se non ricordate la bizzarra storia, nel film di Tom Gormican (che lo ha anche scritto insieme a Kevin Etten), Cage riceve un'offerta che non può rifiutare: un milione di dollari per partecipare alla festa di compleanno di un suo grande fan, miliardario (Pedro Pascal) che incidentalmente è anche un boss del crimine. Quando le cose prendono una brutta piega, Cage è costretto a interpretare i suoi personaggi più iconici, nella vita, per salvare se stesso e i suoi cari.

Haddish sarà Vivian, un'eccentrica agente del governo che lo costringe a infiltrarsi in una folle operazione per incastrare il supercriminale. Le riprese inizieranno questo autunno.