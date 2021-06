Tick, Tick... Boom!: teaser trailer del musical di Lin-Manuel Miranda targato Netflix

News Cinema

Andrew Garfield è il protagonista del film che segna l'esordio nella regia di Miranda, adattamento cinematografico dell'omonimo musical autobiografico di Jonathan Larson. tick, tick…Boom debutterà in cinema selezionati e ovviamente in streaming su Netflix in autunno.

Anche quelli tra voi che non amano particolarmente il musical avranno sentito parlare dell'astro nascente del settore, Lin-Manuel Miranda, quello che ha conquistato Broadway con opere come In the Heights e Hamilton (diventati entrambi dei film) e che poi è passato ad Hollywood, recitando in film come Il ritorno di Mary Poppins e Il risveglio della Forza e L'ascesa di Skywalker.

Ora, con Tick, Tick... Boom!, ha firmato il suo debutto nella regia: un musical, ovviamente, targato Netflix che sarà verrà distribuito in cinema selezionati e in streaming l'autunno prossimo.

Con protagonista l'ex Spider-Man Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom! è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical teatrale autobiografico di Jonathan Larson, l'autore dell'acclamato Rent morto venticinque anni fa.

Andrew Garfield è Jon, un giovane compositore teatrale che fa il cameriere nei diner della New York del 1990 mentre è impegnato a scrivere quello che spera possa essere il prossimo grande musical americano. A pochi giorni della presentazione del suo lavoro in un'audizione cruciale, Jon si trova sotto pressione su tutti i fronti: da parte della sua ragazza Susan (Alexandra Shipp), che spera in una vita artistica che superi i confini di New York; da parte dell'amico Michael (Robin de Jesús) che ha abbandonato i suoi sogni per una vita di stabilità finanziaria; da una comunità artistica devastata dall'epidemia di AIDS. Mentre il tempo corre, Jon si trova a un bivio e deve affrontare la domanda con cui tutti devono fare i conti: cosa dobbiamo fare con il tempo che abbiamo a nostra disposizione nella vita?