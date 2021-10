tick, tick… Boom!: il full trailer italiano del musical con Andrew Garfield in arrivo su Netflix a novembre

News Cinema

In tick, tick… Boom! Andrew Garfield interpreta Jonathan Larson, a cui dobbiamo il musical Rent. Il film, che debutterà su Netflix il 19 novembre, è la prima regia di Lin-Manuel Miranda e oggi è arrivato il trailer italiano.

E’ appena stato diffuso il full trailer italiano di tick, tick… Boom!, il musical Netflix con protagonista Andrew Garfield che interpreta Jonathan Larson, il compositore e drammaturgo a cui dobbiamo lo strafamoso musical Rent. Il film segna il debutto dietro alla macchina presa di un altro personaggio celebre: Lin-Manuel Miranda, che ha raggiunto enorme popolarità con i musical Heights e Hamilton, diventati poi dei film, e che ha recitato anche ne Il ritorno di Mary Poppins e in Star Wars: Il Risveglio della Forza e in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

tick, tick… Boom!, che prende il titolo dall'omonimo musical, è ambientato negli anni '90 e vede Jonathan Larson infelice e frustrato. Ha 30 anni e sogna di scrivere un favoloso musical. Costretto a fare il cameriere e al lavoro sulla sua creazione da 8 anni, si lascia sopraffare dall'insicurezza e si sente messo sotto pressione dalle persone a cui vuole più bene. Il restante cast del film è composto da Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Mj Rodriguez, Bradley Whitford, Tariq Trotter, Judith Light e Vanessa Hudgens.

Il percorso artistico di Andrew Garfield è notevolmente interessante, perché accanto a blockbuster come i due The Amazing Spider Man, l'attore ha fatto scelte intelligenti e originali, come The Social Network di David Fincher, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson e Silence di Martin Scorsese. Come nel teaser che vi abbiamo mostrato nel mese di giugno, anche nel nuovo trailer di tick, tick... Boom! l’attore canta, ed è notevolmente bravo. Il film debutterà sulla piattaforma streaming il 19 novembre.

Il regista vincitore del Premio Pulitzer e di Tony Award Lin Manuel Miranda esordisce nel suo primo film di finzione con tick, tick…Boom!, adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, che ha rivoluzionato il teatro scrivendo Rent. Il film segue le vicissitudini di Jon, un giovane compositore teatrale che serve ai tavoli di un diner della New York anni ’90 mentre scrive quello che spera possa diventare il prossimo grande musical americano. Qualche giorno prima di mostrare il suo lavoro con una performance cruciale, John si sente sotto pressione su tutti i fronti: la sua ragazza Susan sogna una vita artistica al di là dei confini di New York, il suo amico Michael ha rinunciato al suo sogno in nome della sicurezza economica, mentre la comunità artistica viene falcidiata dall'epidemia di AIDS. Mentre il tempo corre veloce, Jon è a un bivio e si pone la domanda con cui tutti devono fare i conti: Cosa dobbiamo fare con il tempo che abbiamo a disposizione?