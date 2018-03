Ti presento Sofia è il nuovo film con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi, diretto da Guido Chiesa

Quella che vedete qui sopra è la prima foto ufficiale del nuovo film di Guido Chiesa, il regista di Il partigiano Johnny, Lavorare con lentezza e Belli di papà. Ritrae i protagonisti, che sono Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti e l’esordiente Caterina Sbaraglia.

Prodotto da Maurizio Totti e Alessandro Usai per Colorado Film, in collaborazione con Medusa Film che ne è anche distributore (ma una data d'uscita ancora non c'è), Ti presento Sofia ha da poco battuto l'ultimo ciak dopo sei settimane di riprese che si sono svolte tra Roma e Pescara.

Scritto da Nicoletta Micheli, Giovanni Bognetti e dallo stesso Guido Chiesa, il film vede nel cast anche Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele de Martino, Bob Messini.

Questa la sua sinossi ufficiale:

Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance.

Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia.

Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.