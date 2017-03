Three Things: il trailer del thriller con Nikolaj Coster-Waldau

Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister de Il Trono di Spade, è protagonista, insieme a Birgitte Hjort Sørensen (anche lei danese) di un film intitolato Three Things che segna il debutto nella regia di Jens Dahl. Ora, questo nome a molti non dirà nulla, ma il signore in questione è lo sceneggiatore di Pusher - L'inizio, primo capitolo della trilogia di Nicolas Winding Refn.

Appartenente al genere thriller, il film segue la vicenda di un esperto di esplosivi di nome Mikael che, insieme a una banda di criminali serbi, ha rapinato una banca per poi pentirsese, denunciare il reato alla polizia ed entrare in un programma di protezione testimoni. In attesa del processo, l'uomo viene fatto alloggiare presso un hotel di Copenaghen, dove chiede tre cose: di essere raggiunto dalla sua ex fidanzata Camilla, che gli venga portato un misterioso pacchetto proveniente da un magazzino di stoccaggio e di avere un pollo al burro cucinato nel syuo take-away preferito.

Three Things uscirà in Danimarca il prossimo maggio e questo è il trailer, appena approdato online e sfortunatamente in lingua originale e non tradotto in inglese, quindi di difficile comprensione. Waldau, però, si fa apprezzare ugualmente per carisma ed efficacia.