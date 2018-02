Thoroughbreds: un nuovo trailer del film con Anton Yelchin, Olivia Cooke e Anya Taylor-Joy

Si intitola Thoroughbreds, che in italiano è un po' uno scioglilingua, e ve ne avevamo già parlato qualche tempo fa in occasione dell'uscita di un primo trailer.

Scritto e diretto da Cory Finley, racconta la storia di due ragazze ricche del Connecticut, viziate e annoiate, che assoldano un piccolo spacciatore locale per far fuori il patrigno di una di loro. Le sue protagoniste sono interpretate dalla Olivia Cooke di Bates Motel, che sarà anche in Ready Player One, e dalla Anya Taylor-Joy di The Witch e Split. Nel ruolo del supposto killer troviamo invece Anton Yelchin: questo, infatti, è uno degli ultimi film interpretati dal giovane attore prima dell'incidente che l'ha tragicamente ucciso.

In America, Thoroughbreds debutterà il prossimo 23 marzo: e in Italia, lo vedremo mai? Lo scopriremo solo vivendo, e, forse, guardando questo nuovo trailer.

Thoroughbreds: Il trailer del film - HD