Thor The Dark World, il regista sogna il suo "Taylor Cut"

Alan Taylor fu costretto a modificare il Thor The Dark World che aveva in mente: invidia Zack Snyder e il suo nuovo Justice League. La Disney e i Marvel Studios gli lascerebbero rimetter mano al film?

Thor: The Dark World (2013), il secondo assolo del Thor di Chris Hemsworth, parte della Fase 2 del Marvel Cinematic Universe, è uno dei lavori relativamente meno apprezzati dei Marvel Studios ed ebbe un iter produttivo difficile: avrebbe dovuto dirigerlo Patty Jenkins, che passò la palla per divergenze creative, trovando poi se stessa nella concorrenza di Wonder Woman alla Warner Bros / DC. La regia fu quindi affidata ad Alan Taylor, che non ha mai fatto mistero di come il risultato non rispecchiasse le sue intenzioni originali. Discutendone con Inverse, Taylor ha confessato di sognare per il suo film un destino simile a quello del Justice League di Zack Snyder, rinato nel Zack Snyder's Justice League con la famosa "Snyder Cut" voluta dai fan. Ecco le precise parole di Taylor sulla questione.

Mi ero dedicato a fare un certo film, poi al montaggio furono prese decisioni per modificarlo un sacco. Rimpiango il fatto che il film uscito fosse parecchio diverso. Sono molto affezionato ad alcune delle cose che furono tagliate. C'era un senso di meraviglia che per me era bellissimo. [...]

Facevo il tifo per Zack Snyder quando cercava di rimetter mano al suo Justice League: "Ce la farà? Fantastico!" Credo che ogni regista abbia fatto il tifo. A me piacerebbe, lo farei. Ve l'immaginate? Mi darebbero i milioni di dollari che hanno dato a lui per tornare a lavorarci? Come no, non credo che mi arriverà quella telefonata!

Thor: The Dark World, perché non sarà mai rimontato dal regista Alan Taylor