Thor: Ragnarok - le prime foto del film su Entertainment Weekly

Grazie a Entertainment Weekly, che ha spesso l'esclusiva sui grossi blockbuster, sono arrivate le prime foto dell'atteso cinecomic Thor: Ragnarok, che si preannuncia di epiche dimensioni e certo non privo di ironia, visto che è affidato alle capaci mani del neozelandese Taika Waititi. La prima sorpresa è il look di Thor: dove sono finiti i suoi lunghi capelli biondi di Chris Hemsworth? Nelle altre foto si vedono Mark Ruffalo non ancora trasformato in Hulk e il nostro preferito, Tom Hiddleston nel ruolo rubascena di Loki.

Proprio riguardo all'umorismo che molti, non conoscendo l'intelligenza di Waititi, temono finisca per rovinare la storia, il regista ha così dichiarato: "Penso che a volte la gente scambi un cambiamento nel tono per un 'Faremo una commedia ridicola ed esagerata dove a nessuno importa un cavolo di cosa succede e tutti siedono strafatti attorno a un tavolo a parlare di salvare l'universoì. Noi vogliamo che alla gente interessi quello che succede e abbia a cuore che l'erore riesca nel suo compito. Penso che il tono sia leggermente cambiato. Non mi sento nervoso, ma sono tranquillo al riguardo".

Thor: Ragnarok arriverà nei cinema il 25 ottobre. C'è ancora da aspettare, ma nell'attesa godiamoci queste foto, sia pure... griffate.