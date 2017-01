Thor: Ragnarok, ecco la trama ufficiale e una nuova foto dal set

E' uno dei più attesi cinecomic del 2017. Arriverà nei cinema italiani il 25 ottobre Thor: Ragnarok, terzo film Marvel dedicato al dio col martello intepretato da Chris Hemsworth.

Del film diretto dal neozelandese Taika Waititi è appena stata svelata la trama ufficiale:



"Nel film Marvel In Thor: Ragnarok, Thor si trova imprigionato dall'altra parte dell'universo e senza il suo potente martello. Dovrà intraprender una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana - per mano di un nuova potentissima minaccia, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una sfida mortale che lo contrappone al suo ex alleato e compagno negli Avenger - l'Incredibile Hulk!"

Sempre dalla Marvel arriva una nuova foto ufficiale dal set che ci mostra il protagonista Chris Hemsworth:





Oltre a Chris Hemsworth nei panni di Thor e Mark Ruffalo in quelli di Hulk, il cast di Thor: Ragnarok comprende Tom Hiddleston, che indossa ancora una volta i panni di Loki, Anthony Hopkins, di nuovo Odino, Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Cate Blanchett in quello della potente villain Hela, Jeff Goldblun nella parte dell'eccentrico Grandmaster, Tessa Thompson nei panni dell'eroina Valchiria e Karl Urban nei panni di Skurge. Nel cast ci sarà anche Sam Neill e, ovviamente, Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange.