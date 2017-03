Thor: Ragnarok, alcuni dettagli sulla trama [SPOILER]

Le prime foto di Thor Ragnarok sono arrivate ieri, direttamente da Entertainment Weekly, che però ha avuto anche informazioni di prima mano sulla vicenda raccontata in Thor Ragnarok: i fan sono infatti in subbuglio per l'assenza di martello e folta capigliatura sul fisico scultoreo di Chris Hemsworth. C'è modo ora di sapere qualcosa in più, ma naturalmente proseguite solo se non volete spoiler del film che uscirà il 25 ottobre 2017.

Al ritorno di Thor ad Asgard dopo la fine di Avengers: Age of Ultron, l'eroe viene sbalzato sul pianeta Sakaar dalla villain Hela, il cui ritorno non è stato osteggiato dal malgoverno di Loki (lontano della saggezza di Odino). Spaesato, Thor scopre che il pianeta è governato dal Gran Maestro (Jeff Goldblum), un tiranno che organizza scontri di gladiatori. Tra questi ultimi ci sono Valchiria (Tessa Thompson), guerriera che attraversa un brutto periodo, e addirittura Hulk (Mark Ruffalo), che - stando all'articolo - avrà una caratterizzazione meno macchiettistica del solito e più approfondita. Il motivo del nuovo look di Thor è proprio nella sua nuova forzata carriera di gladiatore. Dopo un prevedibile scontro tra i due nell'arena, Hulk e Thor faranno squadra per un non meglio precisato road movie intergalattico, organizzato come un buddy movie investigativo dal regista Taika Waititi.

Ultima nota: nella sezione sulla Terra, molto breve rispetto agli altri lungometraggi della serie, Thor sarà aiutato da Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), come già il codino del film dedicato al grande mago faceva supporre.