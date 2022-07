Thor: Love and Thunder, un tuono al boxoffice italiano nel primo giorno

News Cinema

Nell'assopimento del botteghino italiano causa estate, ci voleva un esordio come quello di Thor: Love and Thunder. L'incasso del primo giorno è solido, ecco i numeri.

Ci voleva un dio asgardiano per svegliare dal torpore estivo il botteghino italiano: al suo primo giorno di programmazione Thor: Love and Thunder ha portato a casa una cifra di tutto rispetto, seppur non paragonabile ad altre. Di quali numeri stiamo parlando? Scopriamolo insieme, nell'attesa di capire l'esito del boxoffice del weekend... e dell'uscita americana, prevista domani. Leggi anche Thor: Love and Thunder, la recensione del quarto film dedicato al dio scandinavo secondo la Marvel

Thor: Love and Thunder, ecco gli incassi del primo giorno in Italia