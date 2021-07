Thor Love and Thunder, Taika Waititi: "È il mio film più pazzo, forse dopo non mi faranno più lavorare"

News Cinema

Il regista e attore Taika Waititi ha confidato a Empire di essersi scatenato con Thor: Love and Thunder: come prenderanno i fan il suo approccio "pazzo", dopo Thor Ragnarok?

Sappiamo che Taika Waititi, regista e attore, vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit, è uno spirito libero: il suo approccio libero e umoristico, senza freni, continuerà a quanto pare in Thor: Love and Thunder, quel Thor 4 in arrivo nel maggio 2022 e le cui riprese sono da poco terminate. Intervistato da Empire, Taika ha ammesso che, dopo le follie di Thor Ragnarok, i fan devono aspettarsi da lui qualcosa di ancora più fuori dalle righe. A qualcuno magari non farà piacere, e Waititi lo sa...

Detto tra me e voi, nella mia vita ho dato di matto diverse volte. Avrò vissuto dieci vite. Ma questo è il film più pazzo che abbia mai fatto. Se scriveste tutti gli elementi che lo compongono, il risultato non avrebbe senso. Ma tipo che proprio diresti che un film così non si dovrebbe fare. Se entraste in una stanza dicendo "Voglio questo, questo e questo, poi voglio queste persone. E lo chiamerò Love and Thunder!"... voglio dire, forse non lavorereste mai più. E forse mi sa che davvero dopo non mi faranno più lavorare.