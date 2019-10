Thor Love and Thunder: Taika Waititi conferma il suo ritorno come Korg e parla della malattia di Jane Foster

News Cinema

Piccoli dettagli sulla trama del film rivelati a Jimmy Kimmel e in un'intervista a Variety.

Anche se Taika Waititi è impegnato al momento nella promozione di Jojo Rabbit, la sua satira anti-odio sul nazismo, e dovrà prima realizzare un altro film per la Fox Searchlight, Next Goal Wins, quello che sta più a cuore ai fan è Thor: Love and Thunder, in cui il regista tornerà a occuparsi degli dei di Asgard dopo il suo amatissimo Thor: Ragnarok. Ospite dello show di Jimmy Kimmel, il regista ha confermato che tornerà (ovviamente irriconoscibile per noi che lo vediamo doppiato) a dare la voce a Korg, il "roccioso" guerriero di Kronan apparso nel suo film e che di recente ha consolato Thor in Avengers: Endgame, diventandone amico.

Di più Waititi non ha rivelato sulla trama del film, ma in un'altra intervista, stavolta rilasciata a Variety, gli è stato chiesto se della storyline a fumetti di Jason Aaron su cui si baserà il film, dove Jane Foster impugnerà il martello di Thor, avrebbe utilizzato la parte in cui lei combatte contro un tumore al seno. Questa la risposta di Waititi:

"Credo che sia una parte molto potente dei fumetti. Mi piace molto che lei combatta con questa cosa e che ci siano due battaglie in corso. Per quanto mi riguarda, adoro quella storyline. Ma bisogna vedere se finirà nel film. Non siamo sicuri se prenderemo interamente quella storia. Sono cose che cambiano durante le riprese e perfino durante il montaggio. Magari diciamo "sbarazziamoci della parte in cui lei ha un tumore al seno". Forse lo trasformeremo in qualcos'altro, o forse lei starò bene".

A Kimmel, Waititi ha detto di aver terminato la seconda stesura della sceneggiatura. Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 per cui c'è tempo per saperne di più.