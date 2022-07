Thor: Love and Thunder primo al boxoffice italiano del weekend, record personale negli USA

News Cinema

Thor: Love and Thunder occupa prevedibilmente la vetta al botteghino italiano del weekend, ma negli USA è il film della saga che è partito col maggiore incasso. Al secondo posto nostrano c'è Elvis.

Thor: Love and Thunder è com'era immaginabile primo al boxoffice italiano del weekend: al suo esordio sui nostri schermi il film con Chris Hemsworth ha incassato in cinque giorni 4.916.000 euro, ma il risultato più significativo di questo tassello del Marvel Cinematic Universe è negli USA. Anche se infatti il debutto da quelle parti si è fermato a 143 milioni di dollari (una quarantina in meno di Doctor Strange 2), quella cifra rappresenta la partenza migliore per un Thor, superiore del 16% (fonte Boxofficemojo) a quella del precedente Thor: Ragnarok. Ad ogni modo, Thor 4 ha già totalizzato nel mondo intero 302.000.000 dollari.