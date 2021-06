Thor Love and Thunder: i bicipiti sexy di Chris Hemsworth in un video da sentirsi male

News Cinema

Chris Hemsworth ci rende felicemente partecipi di un video che mostra il suo training per diventare Thor in Thor: Love and Thunder. Inutile dire che l'attore è uno spettacolo…

Diciamocelo francamente, i video di Chris Hemsworth che si allena non ci bastano mai, anzi, sono stati per noi una piacevole compagnia durante i faticosi e lunghi mesi di lockdown. Ora che possiamo nuovamente uscire di casa, apprezziamo lo stesso il corpo perfettamente scolpito dell'attore, che ha voluto renderci partecipi della sua preparazione atletica per Thor: Love and Thunder, il quarto film della saga di Thor le cui riprese sono terminate da poco.

Leggi anche Thor Love and Thunder, finite le riprese, nuova foto dal set!

Chris Hemsworth alias Thor ha postato su Instagram un video in cui mette in bella mostra i suoi bicipiti. Nella didascalia della foto ha parlato del programma di training che ha seguito e che è accessibile a tutti e ha svelato che non è stato mai così forte e così in forma. Certo, non è l'unico attore ad essersi trasformato in una macchina di muscoli per interpretare un supereroe, ma "fisicato" come lui non c’è nessuno.

Thor: Love and Thunder arriverà in sala nel maggio del 2022 ed è diretto da Taika Waititi, già regista di Thor: Ragnarok. Quasi nulla si sa della trama del cinecomic che fa parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Nel cast ci sono anche Natalie Portman, che sarà la Dea del Tuono, Christian Bale nei panni del villain Gorr, e poi Tessa Thompson (Valchiria), Chris Pratt (Peter Quill), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Matt Damon (Loki), Russell Crowe (Zeus).