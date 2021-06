Thor Love and Thunder, finite le riprese, nuova foto dal set!

News Cinema

Chris Hemsworth e Taika Waititi confermano la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder, con un messaggio e una foto spiritosi condivisi su Instagram.

Sono terminate le riprese di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga Marvel con Chris Hemsworth, in uscita nel maggio 2022: la notizia è stata diffusa dallo stesso Chris sul suo account Instagram, dandoci allo stesso tempo un assaggio del look del suo Thor nel film di Taika Waititi, presente nella stessa foto nei panni del simpatico Korg (la performance capture sarà completata in post-produzione, naturalmente). Il regista del premio Oscar Jojo Rabbit, oltre a dirigere Thor Ragnarok e questo nuovo capitolo, è ormai di casa alla Disney, avendo firmato un episodio di The Mandalorian (dove ha anche interpretato il droide IG-11) ed essendosi sobbarcato un nuovo per ora misterioso lungometraggio di Star Wars, previsto per il 2025.

Nel messaggio, che suona un po' ironico verso gli analoghi post di star come Dwayne Johnson, Chris Hemsworth scrive:

Ultimo ciak per Thor Love and Thunder, è pure la giornata nazionale dello stop alle esibizioni, quindi ho pensato che questa foto super rilassata fosse appropriata. Questo film sarà una cosa da spaccarsi dal ridere, proprio fuori di testa, e potrà anche commuovere un po' qui e lì. Un sacco d'amore e un sacco di tuoni! Grazie a tutto il cast e alla troupe che l'hanno reso un altro incredibile viaggio Marvel. Allacciate le cinture, preparatevi e ci vediamo al cinema!

Anche se si ignora per il momento la trama di Thor: Love and Thunder, sappiamo che Natalie Portman diventerà la Goddess of Thunder, la Dea del Tuono, e che nel cast la famiglia allargata accoglierà alcuni dei Guardiani della Galassia, nello specifico Peter Quill, Mantis, Drax e Nebula (al secolo Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista e Karen Gillan). Il villain sarà Gorr il "macellaio degli dei" (Christian Bale) e tornerà naturalmente la Valchiria interpretata da Tessa Thompson già in Thor: Ragnarok. Leggi anche Thor 4 Love and Thunder: Christian Bale con un nuovo look si rilassa in spiaggia