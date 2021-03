Thor Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Sono un po' nervoso"

News Cinema

In un'intervista con GQ, Chris Hemsworth spiega perché, nonostante la sua esperienza, Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga, lo renda nervoso.

In un'intervista con GQ, Chris Hemsworth ha rivelato un paio di motivi per cui le riprese di Thor: Love and Thunder lo stanno mettendo alla prova più del solito: il film di Taika Waititi, cointerpretato da Natalie Portman, Tessa Thompson e Chris Pratt (nei panni dello Star-Lord di Guardiani della Galassia), uscirà nel maggio 2022 e Chris è conscio della sfida. Ecco come l'ha spiegato. Leggi anche Thor 4 Love and Thunder: foto e video rubati sul set rivelano il ritorno di volti noti

Chris Hemsworth nervoso per Thor Love and Thunder e per Chris Pratt

Chris Hemsworth rientra ancora nei panni di Thor per Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dei suoi assoli nel Marvel Cinematic Universe, anche se in realtà è l'ottava volta che interpreta l'eroe marveliano (nona, contando il suo spassoso cammeo in Doctor Strange). Dopo tante occasioni, la strada non è in discesa, anzi, come spiega Chris: "C'è la stessa tensione, se non maggiore: deve continuare a funzionare, e senti proprio quell'energia nervosa che ci motiva tutti a dare quel qualcosa in più, ad assicurarci di aver coperto ogni possibile approccio a ogni singola scena". Non contribuisce al relax la "sfida" sul set con un ex-comico veterano come Chris Pratt: "Quello lì fa impressione, per la spontaneità, il senso dell'umorismo e le cose che s'inventa. Fa ridere, ti ispira ma t'intimorisce pure!"

È un bene però per Chris che non ci si rilassi troppo: "Ogni volta che mi sento troppo a mio agio, il mio interesse si smorza. [...] La paura o l'ansia ti motivano a scavare un po' più a fondo nel copione. Mi piace cercare progetti che mi spaventano, cose che mi spingono a espandermi ed evolvermi, a lavorare più duramente, a imparare di più."

Al di là di Thor: Love and Thunder, Chris presterà la voce alla versione animata di Thor in What If...?, la serie prevista su Disney+ a metà di quest'anno.