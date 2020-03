Thor 4 Love and Thunder Tessa Thompson parla del film e conferma il ruolo di Christian Bale

News Cinema

L'interprete di Valchiria ha violato il classico riserbo sui film Marvel raccontando qualcosa sull'atteso seguito di Thor Ragnarok.

Il 7 gennaio scorso vi avevamo dato la notizia dell'ingresso di Christian Bale in Thor 4 Love and Thunder. E ci eravamo anche spinti a ipotizzare che nel cinecomic avrebbe interpretato il classico villain. Una conferma arriva adesso da Valchiria in persona, ovvero Tessa Thompson, che, come dicono gli americani, "spills the beans", ovvero spiffera un po' di cose sul sequel diretto da Taika Waititi, rompendo il tradizionale voto di riservatezza degli attori Marvel. O forse, chissà, sono cose che si possono dire.

Intanto Tessa ha confermato, come dicevamo, che Bale è il villain e che sarà fantastico (e chi ne dubitava?), continuando col dire al giornalista che la intervistava per la premiere della terza stagione di Westworld, "Ho letto la sceneggiatura. Non posso dirvi molto. Io e Natalie (Portman) ci siamo scambiate un sacco di elettrizzanti messaggi. Ci divertiremo. Taika scrive e dirige, tornano dei volti familiari e arrivano nuove persone". Il suo personaggio, ha aggiunto Thompson, sarà il nuovo re di Asgard: "Lei è il re. Se non riusce a trovare la sua regina sarà al tempo stesso re e regina".

Va bene, niente di quanto ha rivelato l'attrice ha il sapore di uno scoop, ma a noi che detestiamo gli spoiler va bene così. Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare al cinema nel novembre del 2021, e speriamo che per allora l'epidemia che ha costretto molti film a rinviare l'uscita e noi ad imparare a vivere in modo meno sociale sia non solo debellata, ma archiviata come un brutto sogno.