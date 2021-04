Thor 4 Love and Thunder: sarà una strage?

News Cinema

Arrivano strane voci su Thor 4 Love and Thunder, prossimo alla fine delle riprese. Se non volete spoiler, passate oltre.

Ah, il fascino indiscreto degli SPOILER!



Se, come noi, non li amate, siete ancora in tempo a non leggere questa news, che noi siamo costretti a darvi.



Se quello che riporta il sito ScreenGeek è vero, beh, dovremo prepararci: Thor 4: Love and Thunder vedrà a quanto pare la morte di ben sette personaggi. Del resto quando è di scena un super villain come Gorr il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale, c'è da aspettarsi il peggio. Tanto per essere chiari, ScreenGeek suggerisce che la fonte, tale 4Chan, la cui identità non conosciamo, va presa con molta cautela, ma questo è quanto riferisce, oltre all'ingresso degli dei greci con l'arrivo di Zeus, che, come ormai sappiamo, è interpretato da Russell Crowe.

Secondo questa voce (SPOILER):

Gorr ucciderà molti degli alleati di Thor. E qua parte l'elenco: tra le vittime ci sarebbero Lady Sif (Jamie Alexander), e tutta la troupe degli attori interpretata da Sam Neill, Liam Hemsworth e Matt Damon, oltre a Melissa McCarthy, ovvero il falso Odino, Thor, Loki ed Hela. La morte di questi personaggi farebbe parte di uno dei "momenti comici" del film.

E conoscendo l'amore di Waititi per l'umorismo nero, non ci stupisce affatto. Le cose però peggiorano quando scopriamo che a esser fatto fuori sarebbe anche il Gran Maestro interpretato da Jeff Goldblum. E Korg, a cui dà la voce proprio Waititi. Un altro spoiler riguarda una scena in cui se la vedono brutta Mantis e Nebula. Se volete leggerla potete andare sul sito in questione all'indirizzo https://boards.4channel.org/tv/thread/149806683.

Ora, non sappiamo chi sia questo misterioso individuo, se sia una "gola profonda" che si trova sul set o che interesse abbia a diffondere queste voci, fondate o meno che siano, ma dal momento che oggi sembra non si possa fare a meno di sapere prima tutto, ve le abbiamo riferite, per dovere di cronaca. Però non potete dire che non vi avevamo avvertito.