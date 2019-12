Thor 4 Love and Thunder sarà più folle: parola di Taika Waititi

News Cinema

In un'intervista il regista rivela i suoi piani per il cinecomic con cui tornerà alla Marvel dopo aver realizzato Next Goal Wins.

Assomiglia a uno di quei vulcani che costellano la sua Nuova Zelanda, Taika Waititi, che torna a parlare di Thor: Love and Thunder, quarto film della serie, mentre ancora si gode il successo di JoJo Rabbit (che esce da noi il 16 gennaio) e sta per dirigere il film a tema sportivo Next Goal Wins. E se avete amato Thor: Ragnarok preparatevi a vederne una versione ancora più estrema.

Secondo Waititi, infatti (da un'intervista recente da EW), il nuovo Thor sarà "più grande, più audace e più brillante" (ma suona meglio in inglese, "Bigger, bolder, and brighter"). Questa la dichiarazione in questione:



Col prossimo film di Thor in pratica ci lanciamo di nuovo in un film d'avventura. Questa è la cosa che mi è piaciuta del fare Thor: Ragnarok, l'idea di mettere Thor in un'avventura davvero forte. Ci sono sempre nuove cose da fare e da vedere e penso che stavolta raddoppieremo molto di quel che abbiamo fatto, per rendere il film più grande, più audace e più brillante. Ci saranno delle cose davvero folli nel film".

Come già sappiamo, nel film Natalie Portman tornerà nel ruolo di Jane e sarà lei a impugnare il Mjolnir. La trama è basata sulla storyline dei fumetti di Jason Aaron in cui Jane Foster, malata di cancro, assume i poteri di Thor. Tempo addietro però Waititi aveva detto di non sapere se la parte della malattia sarebbe stata anche nel film. Ci sarà di nuovo, ovviamente, anche Valchiria, vista l'ultima volta in Avengers: Endgame. Per vedere Thor: Love and Thunder dovremo comunque aspettare un po', visto che l'uscita americana è fissata per il 5 novembre 2021.