Thor 4 Love and Thunder: Russell Crowe si aggiunge al cast!

Al cast già ricchissimo di Thor: Love and Thunder, a metà riprese in Australia, si è appena aggiunta un'altra star, Russell Crowe.

Mentre Thor: Love and Thunder, quarto cinecomic del personaggio e secondo diretto da Taika Waititi, sta raggiungendo in Australia la metà della lavorazione dal vivo, si aggiunge al già ricchissimo cast un altro nome prestigioso, quello di Russell Crowe.

Dopo che l'attore neozelandese era stato avvistato, con parte del cast e della troupe, ad un match della National Rugby League, Deadline ha reso noto che Crowe avrà un ruolo nel film e l'account Twitter Thor: Love and Thunder News ha pubblicato le foto del cast dove appare anche lui.

The confirmed cast members of Thor: Love and Thunder as of March 29, 2021 ⚡️ pic.twitter.com/b5k4Hy9neF — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 29, 2021

Del ruolo di Crowe non si sa ovviamente niente, se non che sarà un cammeo, ovvero una breve apparizione, che immaginiamo molto gustosa, dato il noto senso dell'umorismo di attore e regista. L'uscita internazionale del film è al momento fissata per il 6 maggio 2022 e non abbiamo dubbi che Thor: Love and Thunder sarà perfino più epico e divertente del suo predecessore.