Thor 4 Love and Thunder: Russell Crowe rivela il suo divino ruolo all'ultimo giorno di riprese!

Su Twitter Russell Crowe annuncia ad una radio australiana che pedalerà sul set di Thor: Love and Thunder per il suo ultimo giorno di riprese e en passant rivela il ruolo che ricopre nel film.

L'atmosfera sul set di Thor: Love and Thunder deve essere tanto rilassata che non c'è sorpresa che tenga. Sapevamo da un po' di tempo che Russell Crowe era in Australia per partecipare al cinecomic diretto da Taika Waititi, ma non in che ruolo. È stato lui stesso a rivelare a una radio australiana, Joy 94.9, che personaggio interpreta, nel frammento che trovate qua sotto, in cui dice:

"Inforcherò la bici e pedalerò fino ai Disney Fox Studios. Alle 9.15 circa sarò Zeus! È per Thor. È il mio ultimo giorno da Zeus e me lo godrò".

Nel canone Marvel Zeus, che è l'equivalente di Giove, ovvero il padre degli dei dell'Olimpo, è il Dio del Tuono e della Saggezza. È il figlio di Cronos, il dio del tempo, che in seguito uccide, e ha ovviamente qualità sovrumane come la forza e l'immortalità.

Ci piace molto l'idea di Russell Crowe in questo ruolo e aumenta esponenzialmente la curiosità di vedere questo Thor: Love and Thunder, la cui uscita internazionale è fissata al 6 maggio 2022, data in cui, speriamo tutti, la pandemia sarà solo un brutto e lontano ricordo.