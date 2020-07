Thor 4 Love and Thunder: qualche novità sull'inizio delle riprese!

News Cinema

Natalie Portman durante una chat su Instagram rivela la data di inizio riprese di Thor Love and Thunder mentre altrove Taika Waititi condivide qualche dettaglio sulla sceneggiatura.

Torniamo finalmente a parlare del quarto film di Thor, ovvero Thor: Love and Thunder, che è stato come molti altri travolto dalle conseguenze della pandemia. Come forse ricorderete, le riprese del cinecomic, di nuovo diretto da Taika Waititi, avrebbero dovuto svolgersi in Australia quest'anno, subito dopo la fine delle riprese di un altro film Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Poi, è successo quel che è successo.

È stata Natalie Portman a comunicare in una chat su Instagram (durante la quale l'attrice intervistava la tennista Serena Williams) la nuova data di inizio riprese del film, che dovrebbe uscire il 25 marzo 2022. "Gireremo in Australia all'inizio dell'anno prossimo", ha detto, affermando che il tempo trascorso in isolamento le ha dato modo di prepararsi a riprendere il ruolo di Jane Foster, che nella storia del film indosserà il mantello dell'amato Thor, oltre a brandirne il martello (e non pensate male).

Dal canto suo anche Taika Waititi è tornato a parlare del film in un'intervista con BBC News, dove ha definito la sceneggiatura "molto folle" e "molto romantica". "Penso che sarà davvero bello. È ormai un anno che lavoriamo a fasi alterne sul copione e questa settimana ci torniamo su. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto prima o che non mi è mai interessato fare" - ha poi aggiunto, riferendosi al lato romantico - "Mi piacerebbe affrontare un argomento del genere".

Esattamente un anno fa, Thor: Love and Thunder venne annunciato ufficialmente al Comic-Con - che quest'anno, come tutte le manifestazioni che comportano bagni di folla, si svolge virtualmente - e da parte nostra è uno dei cinecomic più attesi. Nel cast, ricordiamo, oltre a Hemsworth, Portman e Tessa Thompson, ci sarà Christian Bale nel ruolo del villain (la cui identità è al momento ancora segreta).