Thor 4, Love and Thunder: Natalie Portman parla del suo ritorno nel franchise

News Cinema

L'ultimo film della serie in cui è apparsa è stato Thor: The Dark World, sei anni fa.

È dal 2013, ovvero da Thor: The Dark World, che Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, è scomparsa dal MCU, ma, come abbiamo saputo con grande gioia a gennaio, tornerà nel quarto film, ovvero Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi.

In un'intervista ad Entertainment Tonight, l'attrice ha rivelato di essere felicissima di riprendere il ruolo e che a convincerla è stato proprio Waititi, che è andato da lei con l'idea che Jane Foster nel film indossasse il mantello di Thor, ovvero ne assumesse il ruolo. A motivarla a tornare nel franchise, ha detto, è stata anche la possibilità di lavorare col regista e con Tessa Thompson e di tornare a farlo con Chris Hemsworth, del quale ha a quanto pare conservato un ottimo ricordo.

Sarà il suo personaggio, come sappiamo, a brandire il Mjolnir stavolta, in base a una storia del fumettista Jason Aaron in cui Jane Foster, ammalata di cancro, assueme i poteri di Thor. Il film uscirà il 5 novembre 2021 e le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020 in Australia. Waititi si gode al momento il successo di Jojo Rabbit, che aprirà in Italia il Torino Film Festival, ma prima del quarto Thor dovrebbe anche realizzare il più piccolo Next Goal Wins, a meno di cambiamenti di programma, a questo punto probabili.