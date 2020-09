Thor 4 Love and Thunder: Natalie Portman arrivata in Australia per le riprese!

News Cinema

Riprendono velocità con l'arrivo della coprotagonista Natalie Portman le riprese del quarto Thor, diretto da Taika Waititi in Australia.

Dall'Australia arriva la notizia che Natalie Portman è arrivata a Sydney con la sua famiglia per iniziare a girare nelle prossime settimane Thor 4 Love and Thunder, di cui è una protagonista essenziale, visto che stavolta sarà lei a indossare il mantello di Thor e sollevare il Mjolinir in un'avventura, sempre diretta da Taika Waititi, che si preannuncia indimenticabile per tutti i fan.

Portman torna a interpretare Jane Foster sette anni dopo la sua ultima apparizione in un film di Thor, ovvoero Thor: The Dark World (e una brevissima in Avengers: Endgame) ma qua, appunto, la troveremo in veste di coprotagonista a tutti gli effetti. La trama e tutto quanto si sa finora sul film potete leggerla qua sotto.

Thor 4: tutto quello che sappiamo del nuovo cinecomic con Chris Hemsworth Leggi anche

La Marvel sta utilizzando gli ex teatri di posa Fox (oggi Disney) per girare Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le cui riprese, iniziate a febbraio, sono state interrotte per parecchi mesi dalla pandemia per poi riprendere un mese fa. Non si sa quando termineranno ma Thor Love and Thunder dovrebbe iniziare subito dopo. Al momento l'uscita del film resta fissata al febbraio 2022.