Thor 4: Love and Thunder: Jennifer Kaytin Robinson si aggiunge al team degli sceneggiatori

Robinson, autrice e regista del film Someone Great, darà man forte a Taika Waititi sul copione del nuovo film Marvel.

Dopo l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit, Taika Waititi torna a concentrarsi su Thor: Love and Thunder, quarto film della serie Marvel dedicata al dio di Asgard, e ottiene un aiuto proprio per il copione del film. Variety riporta che il compito di affiancare il regista è stato affidato a Jennifer Kaytin Robins, attrice, regista e sceneggiatrice emergente, creatrice e produttrice dello show di MTV Sweet/Vicious nel 2016 e autrice nel 2019 del suo primo film per Netflix, la commedia romantica Someone Great, con Gina Rodriguez, Lakeith Stanfield e Brittany Snow: qui potete vedere il trailer.

Dai profili Instagram e Twitter della Robinson, si evince il suo impegno nei confronti della parità di genere sul lavoro e ci fa particolarmente piacere che sia entrata nello staff del cinecomic Marvel, un universo tematicamente e professionalmente sempre più aperto al mondo femminile.

Con l'occasione, e in attesa di ulteriori novità, vi rimandiamo al nostro articolo su tutto quello che sappiamo finora di Thor: Love and Thunder, che uscirà nei cinema americani il 5 novembre 2021.