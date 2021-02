Thor 4 Love and Thunder: ecco le prime foto rubate dal set!

News Cinema

Spuntano inevitabili le prime foto clandestine dal set australiano di Thor: Love and Thunder e i social impazziscono.

Erano attese e, puntualmente, scattate da non si sa chi, sono arrivate. Parliamo delle prime foto dal set australiano di Thor: Love and Thunder, quarto film della serie dedicata al dio di Asgard, diretto come il precedente da Taika Waititi, le cui riprese sono iniziate da pochissimo.

Nelle foto vediamo Chris Hemsworth, coi soliti muscolacci in evidenza (del resto il suo prossimo impegno sarà interpretare il wrestler Hulk Hogan) e il nuovo (vecchio) look coi capelli lunghi, per la gioia delle fan, assieme allo Star-Lord di Chris Pratt. Ci sono poi Sean Gunn (che è Kraglin Obfonteri, ex braccio destro di Yondu) e Karen Gillan sotto il make-up di Nebula.

Insomma, le potete vedere qua sotto, raccolte su Twitter dall'account Marvel Stuff. Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema nel maggio 2022, e visto quanto ci è piaciuto Thor: Ragnarok, già vedere queste foto rubate ci riempie di eccitazione. Aspettiamo magari in futuro di vedere anche qualche scatto di Tessa Thompson, Christian Bale, Natalie Portman e degli altri protagonisti di questo atteso cinecomic.

