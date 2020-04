Thor 4 Love and Thunder: cosa hanno detto Waititi, Ruffalo e Thompson su Instagram Live

News Cinema

Regista e attori del film Thor Ragnarok e Thor Love and Thunder nella chat di ieri su Instagram hanno rivelato qualche particolare sul film. E oggi lanciano un appello ai giovani perché stiano a casa.

Come vi avevamo anticipato ieri, si è svolto all'una di notte ora italiana un incontro su Instagram Live con Taika Waititi, Mark Ruffalo (era lui l'ospite a sorpresa) e Tessa Thompson, col pretesto di un commento su Thor: Ragnarok (e non, come lo ribattezza Variety nel suo articolo, Ragnorak...). Ma ovviamente, tra uno scherzo e uno scambio di battute e l'altro, c'è stata anche quale (piccola) rivelazione sul nuovo e atteso quarto film dedicato al dio vichingo che, se tutto va bene, uscirà col titolo di Thor Love and Thunder il 18 febbraio 2022.

Waititi ha confermato che ci saranno momenti anche più folli di quelli già presenti in Thor: Ragnarok con la battuta "È come se dei bambini di 10 anni ci avessero detto cosa ci doveva essere nel film e noi abbiamo detto di sì a tutto". Ha poi aggiunto che al momento ci sono circa cinque versioni della sceneggiatura, l'ultima delle quali è quella che è stata letta da Tessa Thompson. Dal momento che Valchiria è in cerca della sua regina, l'attrice ha chiesto a Waititi se anche Korg (il roccioso personaggio a cui lui stesso presta la voce) avrebbe trovato una fidanzata. Ma Waititi ha risposto che resterà single perché "era profondamente innamorato, ha perso l'amore strada facendo e non si sente abbastanza coraggioso per ritrovare l'amore". E ha aggiunto che i fan scopriranno di più sulla razza aliena a cui appartiene Korg, i Kronan, e che appariranno anche gli Space Sharks (o Starsharks, in pratica degli Squali spaziali) dai fumetti.

Ovviamente bocche cucite sul personaggio di Christian Bale e, ahimé, niente Silver Surfer nel film. Silenzio assoluto anche su Loki. Il resto è stato il solito amabile cazzeggio. Vi rimandiamo al nostro articolo su cosa sappiamo finora, ufficialmente, su Thor 4 Love and Thunder.

Nel frattempo Taika Waititi, Mark Ruffalo, Paul Rudd e altri, relativamente alla pandemia, hanno annunciato una diretta live su Facebook per oggi (lo vedete qua sotto) alle 2 di notte ora italiana, per invitare i giovani Navaho e i giovani in particolare a rispettare la quarantena in questi giorni difficili. Nel post si chiamano a raccolta gli eroi, per proteggere quello che è sacro:

State con noi domani mentre lanciamo un appello al coprifuoco per incoraggiare la gioventù Navaho a stare a casa e a superare la cosa col resto di noi. E prima che qualcuno senta il bisogno di commentare, non si tratta solo del problema di una nazione specifica. La gente (i giovani in particolare) in tutto il mondo deve ricordare, inclusi i nostri Rangatahi qua ad Aotearoa, che ci sarà tempo di essere liberi, ma ora dovete lavorare con la comunità globale per creare un ambiente sicuro per tutti. Non vi trattiamo con condiscendenza, facciamo affidamento su di voi. Mauri Ora.