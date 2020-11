Thor 4 Love and Thunder: Chris Pratt ci sarà

News Cinema

Confermata la presenza di Star-Lord, ovvero Chris Pratt, in Thor 4, che Taika Waititi inizierà a girare a gennaio.

Anche se qualcuno lo considera ancora il "peggior Chris" (se non ricordate la polemica, potete vedere sotto nel nostro "Leggi anche"), Chris Pratt è parte integrante del Marvelverse e come Star-Lord si troverà di nuovo accanto a Chris Hemsworth (sbarcato sulla nave dei Guardiani della Galassia alla fine di Avengers: Endgame), in Thor 4: Love and Thunder, le cui riprese inizieranno il prossimo gennaio.

La notizia era nell'aria ma solo ora viene confermata ufficialmente. Il primo ad accennarvi 4 era stato qualche mese fa Vin Diesel, e la conferma arriva da Variety e non da fonti ufficiali Marvel. Prima di recarsi sul set australiano, Pratt - che ha da poco concluso il suo impegno con Jurassic World 3 - deve terminare le riprese del film di fantascienza The Tomorrow War.

Ancora diretto da Taika Waititi, che ha dato nuova linfa al personaggio del dio vichingo dei fumetti Marvel, Thor: Love and Thunder vede nel cast il ritorno di Natalie Portman, con Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Christian Bale nel ruolo di un non ancora precisato villain, e arriverà nei cinema l'11 febbraio 2022.