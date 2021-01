News Cinema

Thor 4 Love and Thunder aggiunge Matt Damon al cast!

Daniela Catelli di 18 gennaio 2021

Stanno per iniziare le riprese del quarto film di Thor, Love and Thunder, ed è appena arrivato in Australia per la quarantena con la sua famiglia Matt Damon, che si aggiunge al cast del cinecomic di Taika Waititi.