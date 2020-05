Thomasin McKenzie sarà nel nuovo thriller di M. Nigh Shyamalan

News Cinema

Con lei dovremmo vedere nel cast anche Vicky Krieps e Alex Wolff.

La sempre più lanciata (con pieno merito) Thomasin McKenzie sarà trai protagonisti del nuovo film ancora senza titolo che M. Night Shyamalan realizzerà per la Universal Pictures. Insieme a lei dovremmo trovare anche Vicky Krieps (Il filo nascosto), Eliza Scanlen (Piccole donne) e Alex Wolff (Heredirary). Quest’ultimo dovrebbe avere il ruolo principale, mentre gli altri sono ancora sconosciuti.

Come al solito la trama del progetto è tenuta segretissima, nello stile preciso di Shyamalan. L’autore ha già in cantiere un secondo lungometraggio sempre per la Major. Si tratterà di produzioni dal budget molto contenuto, un metodo di lavorazione che Shyamalan ha messo a frutto con i successi di The Visit, Split e Glass, tutti realizzati per la Universal.

Thomasin McKenzie è stata lanciata da Senza lasciare traccia di Debra Granik, la stessa cineasta che dieci anni fa fece decollare la carriera di Jennifer Lawrence con il magnifico Un gelido inverno. Ultimamente abbiamo visto la McKenzie in JoJo Rabbit di Taika Waititi mentre tea poco la potremo ammirare in The Kelly Gang di Justin Kurzel. La giovane attrice ha anche finito di girare The Last Night In Soho, nuovo thriller diretto da Edgar Wright.