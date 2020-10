Thomas Jefferson Byrd, attore dei film di Spike Lee, ucciso a colpi di pistola ad Atlanta

News Cinema

E’ stato trovato morto, nella sua casa di Atlanta, Thomas Jefferson Byrd. Spike Lee, che lo aveva diretto in diversi film, ha dato la notizia con un commovente post su Instagram.

Una morte violenta ha sconvolto Hollywood durante il weekend. Thomas Jefferson Byrd, presenza quasi costante nei film di Spike Lee, è stato trovato morto ad Atlanta. Lo hanno ucciso diversi colpi di pistola nella schiena, il che significa che l'uomo è stato brutalmente assassinato. Sabato, all'una e quarantacinque di mattina, qualcuno ha chiamato la polizia avvertendola che c'era un uomo gravemente ferito al numero 2259 di Belvedere Avenue. Quando gli agenti sono arrivati, Byrd non era cosciente. Poco dopo un medico lo ha dichiarato deceduto. Al momento si sta indagando sull’accaduto e il Dipartimento di Polizia di Atlanta ha spiegato a Variety (che è la fonte della nostra notizia) che le carte potrebbero essere rimescolate e nuovi fatti potrebbero emergere nelle prossime ore.

Il post di Spike Lee che rende omaggio a Thomas Jefferson Byrd

La scomparsa di Jefferson Byrd ha lasciato un vuoto nel cuore di quanti avevano condiviso un set con lui, a cominciare da Spike Lee, che lo aveva diretto per la prima volta in Clockers, affidandogli il ruolo del tossicodipendente sieropositivo Errol Barnes, killer al servizio di Rodney Little (Delroy Lindo). Il regista ha espresso il proprio cordoglio con un post su Instagram. Nella didascalia si legge: "Annuncio con grande tristezza il tragico omicidio del nostro adorato fratello Thomas Jefferson Byrd la scorsa notte ad Atlanta, in Georgia. Tom è il mio ragazzo, qui sotto lo vedete nei panni dello spaventoso personaggio di Errol Barnes in Clockers (….). Facciamo le nostre condoglianze e preghiamo per la sua famiglia. Riposa in pace fratello Byrd".

La carriera di Thomas Jefferson Byrd

Nato a Griffin, in Georgia, il 25 giugno del 1959, Thomas Jefferson Byrd è conosciuto più come caratterista che come attore protagonista. Prima di entrare nel dorato mondo del cinema, si è fatto le ossa sulle tavole del palcoscenico, debuttando a Broadway nel 2003 e ricevendo la candidatura a un Tony Award. Ha esordito davanti alla macchina da presa in Clockers ed è apparso in numerosi altri film di Spike Lee: Girls 6 - Sesso in linea, Bus in viaggio, He Got Game, Bamboozled, Red Hook Summer, Il sangue di Cristo e Chi-Raq. Aveva recitato inoltre in Ray, il biopic su Ray Charles, e in Brooklyn's Finest di Antoine Fuqua. Sempre diretto da Spike Lee, era stato Stockley nella serie tv She's Gotta Have It.