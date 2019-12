Thomas Jane produce Buick 8, dal romanzo di Stephen King

News Cinema

Dopo The Mist e 1922 l'attore lega ancora una volta il proprio nome al maestro del brivido e la speranza è che nel film si ritagli anche il ruolo del protagonista.

Thomas Jane, che abbiamo visto lo scorso autunno tanto in Predator quanto in A.X.L: Un'amicizia straordinaria, ha appena legato il suo nome a un altro progetto, un film di cui sarà certamente produttore con la sua Renegade Entertainment e forse anche attore. Si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King "Buick 8". Pubblicato nel 2002, è il secondo libro dello scrittore che ruota intorno a una macchina malvagia e soprannaturale (il primo era "Christine - La macchina infernale"). La vicenda è ambientata in una cittadina della Pennsylvania dove la polizia ha tenuto nascosta una Buick Roadmaster del 1954 che si auto aggiusta, partorisce strane creature e che sembra essere legata alla sparizione di due persone. Sentendone parlare, un uomo di nome Ned si convince che l'automobile sia responsabile della morte di suo padre.

Parlando del film, che al momento si intitola From A Buick 8, Thomas Jane e la sua socia Lauren Penn hanno dichiarato: "E’ un progetto emozionante e molto personale per noi, perché cerchiamo di dipanare un mistero di natura particolarissima che attraversa gli anni '70, '80 e '90 e l'era post 11 settembre… Consideriamo un onore il fatto che Stephen King sostenga la nostra visione del suo geniale e provocatorio romanzo".

Non è la prima volta che Thomas Jane, che conosciamo soprattutto per The Punisher, si accosta all’opera di Stephen King. L'attore è stato il David Drayton di The Mist . trasposizione, firmata Frank Darabont, del racconto "La nebbia" - e il Wilfred James di 1922, tratto dall’omonimo racconto. Siccome ha interpretato entrambi i personaggi con grande maestria, ci auguriamo che alla fine possa essere proprio lui a impersonare il determinato e temerario Ned.