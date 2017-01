Thomas Jane entra nel cast di The Predator

Siamo contenti di poter scrivere una buona notizia riguardante Thomas Jane, un attore che avrebbe probabilmente meritato una carriera migliore di quella che ha avuto fino ad oggi. Il protagonista della sfortunata serie TV Hung è entrato a far parte del reboot di Predator che sarà diretto da Shane Black.

In questo modo Jane raggiunge un gruppo di attori già molto interessante, composto da Boyd Holbrook (l'imminente Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Keegan-Michael Key (Perché proprio lui?), Trevante Rhodes (Moonlight) e Sterling K. Brown (This Is Us in TV). Le riprese di The Predator inizieranno il mese prossimo a Vancouver, nella British Columbia.

Lo stesso Black ha confermato che questo nuovo lungometraggio rimarrà in linea con i primi due capitoli della serie, soprattutto con il cult originale diretto da John McTiernan nel 1987 e interpretato da Arnold Schwarzenegger. Il regista, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Fred Dekker, ha poi dichiarato che c'è un motivo ben preciso nella storia del film per cui il titolo è al singolare, non al plurale ad esempio come il tentativo di reboot Predators diretto qualche anno fa da Nimrod Antal.

The Predator uscirà nelle sale americane il 9 febbraio 2018.