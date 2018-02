Thomas Haden Church ha (già) girato un altro film di supereroi. Ma non della Marvel...

Thomas Haden Church ha annunciato di aver interpretato un ruolo misterioso in un film di supereroi che ha girato lo scorso anno e che non appartiene all'universo cinematografico della Marvel.

Nel 2007 l'attore candidato all'Oscar per Sideways aveva dato volto e corpo a uno dei "villain" di Spider-Man 3, e precisamente l'Uomo-Sabbia. Il film diretto da Sam Raimi aveva chiuso la trilogia che vedeva protagonista Tobey Maguire. Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto tornare nell'universo dei cinecomic, Thomas Haden Church ha risposto così: "Non dovrei parlarne ma a dire il vero ci sono tornato, anche se non è il mondo Marvel. Ma si tratta di un film con supereroi e supercattivi. Non dovrei parlarne proprio, è un progetto che ho girato lo scorso anno. Stanno cercando di tenere tutto segreto e gli auguro buona fortuna, al giorno d'oggi sono quasi sorpreso che non sia stato ancora rivelato!"

Se non si tratta di Marvel, a questo punto quasi sicuramente sarà l'universo della DC/Warner. E lo scorso anno è stato realizzato Aquaman di James Wan, che a questo punto appare il lungometraggio più probabile per ospitare la presenza di Church. L'unico altro progetto della compagnia al momento in fase di lavorazione è Shazam, ma le riprese sono cominciate nel 2018.