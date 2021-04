This is Where I Leave You, Adam Driver e Jason Bateman in una commedia in famiglia

News Cinema

This is Where I Leave You è una commedia corale con Jason Bateman, Adam Driver e Jane Fonda, dove una famiglia è costretta a convivere per un motivo ben preciso.

This Is Where I Leave You è il titolo della commedia famigliare diretta da Shawn Levy e interpretata da Jason Bateman, Jane Fonda e Adam Driver, storia di una convivenza forzata alla quale non ci si può moralmente sottrarre... Nel cast ci sono anche Rose Byrne, Abigail Spencer, Tina Fey e Kathryn Hahn.

This Is Where I Leave You, la trama del film con Jason Bateman e Adam Driver

In This Where I Leave You, Jason Bateman è Judd, un uomo che sta cercando di metabolizzare la fine del suo matrimonio, quando all'improvviso riceve da sua sorella Wendy (Tina Fey) la notizia della morte di suo padre. Giunto per il funerale insieme al fratello maggiore Paul (Corey Stoll) e a quello più giovane Phillip (Adam Driver), per stringersi intorno a mamma Hilary (Jane Fonda), Judd scopre l'impensabile: pur ateo convinto in vita, il padre ha richiesto tra le volontà testamentarie che tutti i membri della famiglia seguano la tradizione ebraica della shivah, sette giorni di convivenza sotto lo stesso tetto, ricevendo le condoglianze delle persone più vicine. È da tempo che la famiglia intera non divide la stessa cosa. Che accadrà?



This Is Where I Leave You: Trailer del film, versione originale

This Is Where I Leave You, le origini del film con Adam Driver, Jane Fonda e Jason Bateman

This Is Where I Leave You è un romanzo di Jonathan Tropper, tradotto in sceneggiatura da lui stesso. Edito in Italia da Garzanti col titolo di "Portami a casa", è una delle tappe di una carriera letteraria piuttosto nota anche in Italia, dove sono arrivati i suoi Tutto può cambiare, Voltati e sorridi e Dopo di lei. Anche produttore, Tropper è attivo nel mondo dell'audiovisivo, essendo stato producer e cocreatore delle serie action Banshee e Warrior (delle quali ha anche diretto un paio di episodi).

Il progetto era nato con un regista e un cast diversi, con la sola eccezione di Jason Bateman, legato al ruolo di Judd sin dall'inizio: accanto a lui dovevano esserci Zac Efron, Malin Akerman, Leslie Mann, Jason Sudeikis e Goldie Hawn, per la regia di Adam Shankman. Alla fine non solo il cast è cambiato, ma sulla sedia del regista si è seduto Shawn Levy (Una notte al museo), che non aveva mai affrontato prima nella sua carriera un film non rivolto ai più piccoli.

Il cambio del cast ha nascosto tuttavia un divertente paradosso: nel film finito Jane Fonda interpreta la madre di Judd, che nel romanzo ricordava come la mamma si esercitasse con i celebri video di fitness di Jane Fonda, sembrandogli più bella di lei!