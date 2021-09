This is the Night: Rocky III e gli anni Ottanta nel trailer del coming of age di James DeMonaco

News Cinema

In This is The Night James DeMonaco, creatore di The Purge, racconta una storia di formazione nell'ambito di una famiglia italo americana negli anni Ottanta. Il trailer del film con Naomi Watts, Frank Grillo e Bobby Cannavale.

Non solo horror e non solo The Purge: il creatore della saga, James DeMonaco e Blumhouse, hanno stavolta unito le forze stavolta per produrre This is The Night, scritto e diretto dal regista, che racconta una storia di formazione parzialmente autobiografica, ambientata a Staten Island in una famiglia italo-americana nel 1982, di cui è uscito il trailer.

Si tratta essenzialmente di una storia di formazione e di una lettera d'amore al potere cinema, ai tempi dell'uscita di Rocky III. Il cast, ottimo, è composto da Naomi Watts (bruna e irriconoscibile), Frank Grillo, Bobby Cannavale, Lucius Hoyos, Jonah Hauer-King, River Alexander, Chase Vacnin.

"This is the Night - ha dichiarato DeMonaco - è un mio progetto del cuore che voglio fare da tempo, una storia basata sulla mia città natale, Staten Island, su come i film uniscono le persone e le famiglie. Non c'è un momento migliore del presente per celebrare il cinema e il modo in cui ci ispira".

In America This is the Night avrà un'uscita limitata il 17 settembre e arriverà in streaming il 21.