They Shall Not Grow Old è il titolo del documentario di Peter Jackson sulla Prima Guerra Mondiale

Il documentario di Peter Jackson dedicato alla Prima Guerra Mondiale ha finalmente un titolo, che al momento sembra quello ufficiale: They Shall Not Grow Old. Queste cinque parole (che significano "non invecchieranno") formano il verso d'apertura della celebre poesia "For the Fallen" ( "per i caduti") scritta nel 1914 dall'inglese Robert Binyon. E proprio l'Inghilterra, in occasione del London Film Festival, ospiterà la première del film, prevista per il 16 di ottobre.

Commissionato dall’organizzazione 14-18 Now e dall'Imperial War Museum per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (che si festeggia a novembre), They Shall Not Grow Old è stato realizzato utilizzando materiale video messo a disposizione dall'Imperial War Museum e da materiale audio degli archivi della BBC, nella fattispecie le voci dei veterani. Le immagini sono state colorizzate e convertite in 3D dalla squadra di Jackson e il risultato dello sforzo è visibile nella foto qui sotto.

"Volevo raggiungere questi uomini attraverso la nebbia del tempo" - ha dichiarato il regista, parlando del suo lavoro - "per portarli nel mondo moderno, in modo da permettere loro di riconquistare ancora una volta la loro umanità piuttosto che lasciarli apparire unicamente come figure alla Charlie Chaplin nei filmati d'archivio. Utilizzando i poteri dei nostri computer per cancellare i limiti tecnici di 100 anni di cinema, siamo riusciti a vedere e sentire la guerra proprio come l'hanno vista e sentita queste persone”.

Peter Jackson è un grande appassionato della Prima Guerra Mondiale, e anche di battaglie, come dimostrano le molte scene di combattimento della trilogia del Signore degli Anelli, a cominciare dalla battaglia del Fosso di Helm e dalla battaglia di Minas Tirith.