There Is No Evil dall'Iran vince l'orso d'oro, premi anche a Elio Germano e i gemelli D'Innocenzo al Festival di Berlino 2020

Lo splendido affresco sulla pena di morte in Iran in quattro parti ha conquistato giuria critica e spettatori della Berlinale 70.

Sono stati annunciatii premi della 70° edizione della Berlinale, la prima della nuova direzione a due, artistica del valdostano Carlo Chatrian, e amministrativa di Mariette Rissenbeek. Il presidente di giuria, Jeremy Irons, insieme ai suoi colleghi della Giuria Internazionale, tra i quali il nostro Luca Marinelli, a giudicare dai risultati molto attivo in sede di verdetto, Bérénice Bejo e Kenneth Lonergan, hanno riconosciuto la qualità dei nostri film in concorso,

Qui di seguito l'elenco completo del palmares.

Orso d'oro per il miglior film:

There Is No Evil di Mohammad Rasoulof

Orso d'argento Gran Premio della Giuria:

Never Rarely Sometimes Always di Eliza Hittman

Premio 70° Berlinale per l'innovazione:

Delépine e Kervern per Effacer l'historique

Orso d'argento per la miglior regia:

Hong Sang-Soo per The Woman Who Run

Orso d'argento per la migliore attrice:

Paula Beer per Undine

Orso d'argento per il miglior attore:

Elio Germano per Volevo nascondermi

Orso d'argento per la miglior sceneggiatura:

Fabio e Damiano D'Innocenzo per Favolacce

Orso d'argento per il miglior contributo tecnico:

per la fotografia di DAU. Natasha

Premio per la migliore opera prima:

Los Conductos di Camilo Restrepo

Premio per il miglior documentario

Irradiés di Rithy Panh

Menzione speciale:

Notes from the Underworld, di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Panorama - Premio del Pubblico, fiction

1° Otac di Srdan Golubovic

2° Futur Drei (Stitches) di Faraz Shariat

3° Hap di Maria Sodahl

Panorama - Premio del Pubblico, documentari:

1° Welcome to Chechnya di David France

2° Saudi Runaway di Susanne Regina Meures

3° Petite Fille di Sebastien Lifshitz