The Wife - Vivere nell'ombra: Glenn Close e Jonathan Pryce in una clip esclusiva del film

"Per me, questo film è come la musica; il modo in cui Glenn Close e Jonathan Pryce recitano mi fa pensare a due strumenti solisti che suonano insieme. Durante il montaggio è stato impossibile per me separare la storia dalla loro interpretazione, avevano la capacità di incorporare la sceneggiatura nella loro recitazione in un modo profondamente affascinante"

E' quello che ha dichiarato il regista svedese Björn Runge a proposito dei due straordinari protagonisti del suo film The Wife - vivere nell'ombra, in uscita nei nostri cinema giovedì 4 ottobre.

Un affiatamento tra i due attori che possiamo apprezzare in questa scena del film, che vi mostriamo in anteprima:



The Wife - Vivere nell'ombra: Clip Italiana Esclusiva - HD

Una scena che ci spiega bene anche il sottotitolo italiano del film "Vivere nell'ombra". Nel film, infatti, Glenn Close interpreta la moglie di Joe, scrittore di successo a cui è stato appena conferito il Premio Nobel. Joan è una donna estremamente intelligente e ancora molto bella, la perfetta moglie devota. Ha passato gli ultimi quarant'anni a sacrificare il suo talento, i suoi sogni e le sue ambizioni per incoraggiare e sostenere la carriera letteraria del carismatico marito, sopportando e giustificando con pazienza le sue numerose scappatelle.

Un tacito patto su cui è stato basato il loro matrimonio fatto di compromessi che la sola Joan deve sopportare. Ma dopo tanti anni ha finalmente raggiunto il punto di rottura...



The Wife - Vivere nell'ombra: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD