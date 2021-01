The Whale è il nuovo film di Darren Aronofsky con un Brendan Fraser da 300 chili

News Cinema

Darren Aronofsky dirigerà The Whale, un film su un uomo che pesa 300 chili e che avrà il corpo e il volto di Brendan Fraser.

Dopo il discusso Madre!, con Jennifer Lawrence e Javier Bardem, Darren Aronofsky dirigerà un film forse più tradizionale, anche perché ispirato a una pièce teatrale Off-Broadway di incredibile successo. The Whale (che tradotto significa "la balena") racconta la storia di Charlie, un uomo di mezza età che pesa circa 300 chili e che avrà il volto di Brendan Fraser, che aspettiamo di vedere in No Sudden Move di Steven Soderbergh e che ricordiamo nella serie Doom Patrol.

Per il regista Fraser dovrà dunque ingrassare un bel po’ e fingersi un padre che tenta di ricostruire un rapporto con sua figlia, che ha diciassette anni e che l'uomo ha abbandonato insieme alla madre per realizzare il suo sogno d'amore con un altro uomo. Dopo la morte di costui, Charlie ha cominciato a mangiare smodatamente, diventando, appunto, obeso.

Come dicevamo sopra, è probabile che The Whale avrà una struttura e uno stile di regia più classici, ad esempio, rispetto a Il Cigno Nero. Forse ricorderà The Wrestler e sarà quindi in tutto e per tutto un character-movie, come si dice in gergo. Richiederà dunque un notevole impegno da parte di Fraser, che in virtù di una grande trasformazione fisica potrà magari ambire all'Oscar, visto l'amore smodato di Hollywood per gli attori che "giocano" con il proprio fisico. Non sappiamo quando cominceranno le riprese di The Whale né chi sarà la protagonista femminile.