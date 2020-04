The Weather Man: il film da vedere e commentare insieme lunedì 6 aprile con SimulWatch

News Cinema

Una commedia malinconica interpretata da un insolito Nicolas Cage. Appuntamento su SimulWatch lunedì 6 aprile alle 17:30.

La visione condivisa di lunedì 6 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una commedia malinconica e stralunata interpretata da un bravissimo Nicolas Cage, e diretta dal Gore Verbinski di Pirati dei Caraibi e Rango: The Weather Man.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Weather Man e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 6 aprile alle ore 17:30.

Dopo aver diretto l'horror The Ring e il primo film della saga di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski cambiò decisamente genere girando questa insolita commedia, che vede Nicolas Cage nei panni di David Spritz (Nicolas Cage) un uomo che di mestiere annuncia le previsioni del tempo in un telegiornale di Chicago. Il problema è che la gente non ha alcuna stima del suo mestiere, men che meno il padre, un celebre scrittore premiato col il Pulitzer. Quando il padre di David si ammala, e la situazione con la sua ex moglie e i figli si fanno tese, David riprenderà a tirare con l'arco per trovare calma e concentrazione, e la sua vita cambierà direzione in modo inaspettato.

Al fianco di Cage c'è il grande Michael Caine nel ruolo del padre di David, mentre Hope Davis è la sua ex moglie.



The Weather Man - L'uomo delle previsioni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

