The War - Il pianeta delle scimmie: un nuovissimo trailer ricco di sorprese

E’ certamente più accattivante, epico e rivela qualcosa in più su quanto accadrà nel film a Cesare e ai suoi il nuovissimo trailer di The War - Il pianeta delle scimmie che è stato diffuso praticamente due settimane prima dell’uscita in sala del terzo capitolo della saga con protagonista il personaggio interpretato da Andy Serkis, il cui arrivo in sala è previsto per il 13 luglio.

Che contengano o meno degli spoiler, le immagini promozionali che vi mostriamo sono comunque da vedere, a meno che non vogliate andare al cinema armati di pochissime informazioni. Diretto da Matt Reeves, quello che molti definiscono "uno dei più importanti blockbuster del decennio" - e che segue L’alba del pianeta delle scimmie e Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie vede Cesare e compagni combattere contro un esercito di umani comandato da un temibile colonnello impersonato da un carismatico Woody Harrleson.