The Walt Disney Company, Bob Iger lascia la carica di presidente

Bob Iger, boss assoluto dal 2005, sarà fino alla fine del 2021 "executive chairman" per il passaggio della Disney a Bob Chapek.

Scossa di assestamento in casa Disney: Bob Iger, CEO della The Walt Disney Company dal 2005 fino a ieri, ha lasciato il ruolo di CEO a Bob Chapek, già chairman della sezione "Disney Parks, Experiences and Products". Iger manterrà la funzione di "executive chairman" fino al 2021, per completare il processo di transizione a livello creativo, nel passaggio delle consegne a Chapek, prevedibilmente non proprio breve, considerando la natura ormai tentacolare di un'azienda che cresce sempre di più. Iger era diventato CEO dopo la cacciata di Michael Eisner condotta dall'allora vivo Roy Disney Jr. (nipote di Walt): una delle sue prime mosse fu l'acquisizione della Pixar nel 2006, con il successivo passaggio ad interim di Ed Catmull e John Lasseter a presidente e direttore creativo anche dei Walt Disney Animation Studios.

L'annuncio, in parte a sorpresa nonostante negli anni scorsi Iger avesse ventilato il suo desiderio di meritato riposo, arriva poco dopo la completata acquisizione della 20th Century Fox e alla vigilia della diffusione su ampia scala del servizio di streaming Disney+ (ricordiamo che il Disney+ sarà in Italia dal 24 marzo). Le azioni dell'enorme compagnia hanno subito una perdita del 2% alla notizia, ma è legittimo immaginare che il recupero sarà molto rapido, dopo il contraccolpo iniziale. Iger ha dichiarato:

Credo che questo sia il momento ottimale per cambiare CEO. Ho la massima fiducia in Bob e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui nei prossimi 22 mesi, mentre assume questo nuovo ruolo e s'immerge nelle molteplici operazioni e negli affari della Disney, mentre io continuerò a concentrarmi sugli sforzi creativi della Compagnia. Bob sarà il settimo CEO nella storia ormai quasi secolare della Disney, e si è dimostrato eccezionalmente qualificato per condurre la Compagnia nel suo prossimo secolo.

Il nuovo CEO Bob Chapek ha invece dichiarato:

Sono incredibilmente onorato e grato di assumere il ruolo di CEO di quella che credo sul serio sia la più grande compagnia del mondo, per condurre le nostre star e i nostri dipendenti, appassionati e di eccezionale talento. Bob Iger ha reso la Disney la compagnia di intrattenimento più ammirata e di successo, e sono stato abbastanza fortunato da godermi il mio posto in prima fila come membro del suo team di leadership. Ho la sua stessa dedizione per l'eccellenza creativa, l'innovazione tecnologica e l'espansione internazionale, e continuerò ad abbracciare questi stessi pilastri strategici in futuro. Tutto ciò che abbiamo ottenuto finora serve come fondamenta solide per nuove narrazioni creative, coraggiose innovazioni e meditati rischi.